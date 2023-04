Egitto-Regno Unito: colloquio tra ministri degli Esteri, focus su situazione in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato britannico James Cleverly per discutere degli sviluppi della situazione in Sudan. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano Ahmed Abu Zeid in un comunicato stampa. Il ministro britannico ha ringraziato la controparte egiziana per l'assistenza fornita dall'Egitto nell'evacuazione di cittadini britannici dal Sudan e ha espresso il desiderio di coordinarsi con l'Egitto per quanto riguarda la situazione in Sudan nel prossimo futuro. Il ministro egiziano ha sottolineato per pare sua che l'Egitto non crede nell'esistenza di una soluzione militare alla crisi sudanese, sottolineando l'importanza di preservare le istituzioni statali e sostenere gli sforzi internazionali per estendere la tregua e tornare al dialogo. I due ministri hanno convenuto sulla necessità di lavorare per una soluzione politica e fornire un'opportunità per riprendere il dialogo il prima possibile. (Cae)