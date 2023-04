Ue: Meloni su riforma Patto stabilità, passi avanti ma va fatto qualcosa in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del Patto di stabilità e crescita è un tentativo di fare passi avanti ma credo che vada fatto qualcosa in più. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio informale con i giornalisti nel suo hotel a Londra. “Se noi ci siamo dati delle priorità è necessario sostenere le nazioni che investono in queste priorità, altrimenti si rischia di essere incoerenti. È la proposta che facciamo dall’inizio, scorporare alcune spese, quelle strategiche e d’investimento, dal rapporto deficit-Pil”, ha detto Meloni. (Rin)