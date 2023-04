Migranti: Meloni, condivido linea di Sunak, su flussi irregolari vanno trovate soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io condivido la linea di Sunak”, il primo ministro britannico, anche sulla politica migratoria del Regno Unito che prevede un ricollocamento di migranti in attesa di verifica della domanda di asilo in Ruanda. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio informale con i giornalisti nel suo hotel a Londra. Tenuto conto del fatto che tale strumento “non è ancora partito perché ci sono delle valutazioni che vanno fatte. Noi dobbiamo fare i conti con il fatto che noi non possiamo accogliere tutti quelli che illegalmente arrivano da noi e quindi vanno cercate delle soluzioni”, ha detto Meloni. (segue) (Rel)