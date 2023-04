Migranti: Meloni, condivido linea di Sunak, su flussi irregolari vanno trovate soluzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con le garanzie necessarie, di rispetto dei diritti umani, di attenzione, di sostentamento economico, che cosa viene contestato? Il Ruanda è considerata una nazione inadeguata, perché sta in Africa?", ha detto Meloni. La proposta del governo inglese è di spostarli "in attesa di valutare la loro richiesta d'asilo, io da tempo propongo che si aprano degli hot spot in Nord Africa, che si valuti con la comunità internazionale chi ha diritto a essere rifugiato e chi no e quindi non ci vedo niente di male. Credo che sia anche sbagliato dare il segnale come se quando parliamo di Paesi africani stessimo parlando di Paesi che non hanno rispetto e diritti fondamentali e invece non è così. Bisogna anzi sostenerli. Però dire che chiunque voglia entrare illegalmente noi lo dobbiamo accogliere lo contestavo prima e lo contesto adesso. Per cui chi trova soluzioni che rispettano lo stato di diritto, che rispettano le regole umanitarie necessarie le trovo tutte iniziative utili", ha detto Meloni. (Rel)