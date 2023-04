Regno Unito-Italia: Meloni su proteste, a Londra ce ne sono tutti i giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho sentito gente che contestava e gridava: ho chiesto al primo ministro britannico Sunak ma lui mi ha risposto ‘qui c’è sempre qualcuno che protesta’”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio informale con i giornalisti nel suo hotel a Londra. “Erano contro di me? Bene, finalmente, è una buona notizia. Non vengo contestata da un po' di tempo e cominciavo a preoccuparmi”, ha detto Meloni. Come mi ha riferito dal premier britannico, “questa è una città in cui ci sono manifestazioni per qualsiasi per qualsiasi cosa”, ha aggiunto.(Rin)