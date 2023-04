Def: colpo di scena alla Camera su scostamento bilancio, domani di nuovo in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vero e proprio colpo di scena, quello che si è consumato nell’Aula di Montecitorio, con la bocciatura da parte dell’Assemblea della risoluzione della maggioranza sulla Relazione del governo al Parlamento sullo scostamento di bilancio. Risoluzione per la cui approvazione era necessaria la maggioranza assoluta i componenti l’emiciclo, pari a 201. I sì sono stati solo 195, complice l’assenza di 25 deputati del centrodestra: undici della Lega, nove di Forza Italia, cinque di Fratelli d’Italia. Bocciatura, accolta dalle grida di giubilo da parte degli esponenti delle opposizioni, che ha dunque precluso il passo successivo, vale a dire la votazione relativa alle risoluzioni sul Documento di economia e finanza (Def) 2023, a cui la Relazione è legata. Da qui l’intervento dell’esecutivo che nel corso di un Consiglio dei ministri lampo ha dato il via libera ad una nuova Relazione alle Camere, mantenendo comunque invariati - a quanto si apprende - i saldi di finanza pubblica contenuti nel Def. L’obiettivo, nell’immediato, dello scostamento di bilancio, di 3,5 miliardi di euro quest’anno, per il taglio del cuneo fiscale, e di 4,5 miliardi di euro nel 2024, per la diminuzione della pressione tributaria, è di finanziare il decreto cosiddetto Lavoro, sul taglio appunto del cuneo fiscale, che sarà varato dal Consiglio dei ministri in programma il prossimo 1 maggio, data simbolica in quanto coincidente con la festa del Lavoro. Adesso, si dovrà procedere con una nuova votazione in entrambi i rami del Parlamento. La Relazione approderà già questa sera nelle commissioni competenti per essere votata domani, entro le 11:30, dall’Aula di Montecitorio, e per essere esaminata dalle 14 anche dall’emiciclo di palazzo Madama. "Il Def verrà approvato dal Parlamento nei prossimi giorni, nelle prossime ore, e credo che manterremo il nostro impegno", ha affermato da Londra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo cui la mancata approvazione del Documento di economia e finanza non è un segnale politico, ma un "eccesso di sicurezza". (Rin)