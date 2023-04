Roma: Gasparri (FI), in Senato convegno in ricordo di Gaetano Rebecchini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato intervenendo al convegno dedicato a Gaetano Rebecchini, organizzato in collaborazione con la Fondazione Italia Protagonista e il Centro Orientamento Politico, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, ha dichiarato: "Con questa iniziativa vogliamo ricordare Gaetano Rebecchini, che ci ha lasciato durante la prima fase della pandemia e al quale non abbiamo potuto dedicare un pensiero, come meritava. Gaetano è stato uno dei protagonisti della storia politica italiana, la sua azione fu infatti fondamentale per la nascita di Alleanza Nazionale e per quella trasformazione necessaria affinché il centrodestra vedesse la destra protagonista al suo interno e non più come forza esclusa". "Proveniente da una delle famiglie più importanti di Roma, ha sempre saputo dare un contributo importante di competenza, serietà e laboriosità, anche alla Capitale, fondato su forti valori cristiani che lo hanno sempre guidato nella sua azione. Ha usato la sua credibilità per aprire le porte alla destra, non ha mai alimentato le polemiche e non ha mai chiesto ruoli di governo o parlamentari che, invece, avrebbe meritato. Il suo fu un contributo principalmente personale oltre che politico e ideale. Negli ultimi anni, nonostante i suoi affanni fisici, ha partecipato spesso alle iniziative di Italia Protagonista e ai nostri incontri. Tutti dobbiamo qualcosa a lui, non solo chi ne ha condiviso il percorso. Ricordarlo oggi era un atto dovuto e un ringraziamento", ha concluso.(Com)