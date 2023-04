Migranti: colloquio Piantedosi-Johansson, focus su Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro questo pomeriggio in videoconferenza tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la Commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson. La riunione è stata chiesta dalla commissaria per informare il titolare del Viminale sugli esiti della missione odierna in Tunisia, realizzata allo scopo di offrire un supporto concreto per fronteggiare la crisi migratoria che origina da quel Paese. In merito, la Johansson ha manifestato “grande soddisfazione” per gli sviluppi della missione ribadendo, con l’occasione, che la Commissione è e sarà sempre al fianco dell’Italia per sostenere il suo sforzo nella gestione del complesso fenomeno dei flussi migratori. (segue) (Com)