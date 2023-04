Migranti: colloquio Piantedosi-Johansson, focus su Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del proficuo colloquio, il ministro Piantedosi, ringraziando la Commissaria europea, ha rappresentato le azioni già avviate per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, anticipando inoltre che verranno più concretamente esaminate in occasione della riunione, il prossimo 5 maggio, di uno specifico tavolo tecnico italo-tunisino, cui potrà fare seguito un bilaterale in Tunisia tra il titolare del Viminale e il suo omologo Kamel Fekih. Il ministro Piantedosi ha anche informato la Commissaria sulla possibilità di premiare, con quote di ingresso dedicate, quei Paesi che coopereranno nel potenziare il contrasto alle partenze e nel rafforzare le procedure di rimpatrio, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge in corso di conversione. (Com)