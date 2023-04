Italia-Usa: incontro a Washington tra Valditara e Cardona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto positivo l'incontro con il segretario all'Istruzione Miguel Cardona. Su proposta del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, si è immediatamente deciso di costituire un gruppo di lavoro tecnico, composto da rappresentanti del ministero italiano e del dipartimento statunitense, finalizzato a condividere buone pratiche in materia di istruzione tecnica e professionale e di personalizzazione degli apprendimenti, temi di grande interesse dei due Paesi. Anche il segretario americano ha sottolineato l'importanza di uno stretto collegamento tra scuola e impresa. Si è inoltre parlato di come favorire la diffusione della lingua italiana negli Stati Uniti e del riconoscimento dell'abilitazione dei docenti italiani che insegnano in America. Infine, si è ricordato il contributo degli Stati Uniti alla Liberazione, la condivisione dei valori di libertà e democrazia che accomunano i due popoli e il comune impegno per l'Ucraina. (Com)