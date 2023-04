Sanità: Rocca visita ospedale di Subiaco, al via potenziamento da 1,4 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore al Bilancio e all’agricoltura, Giancarlo Righini, hanno visitato questa mattina l’ospedale Angelucci di Subiaco, in provincia di Roma. Il rafforzamento della chirurgia con l’apertura di una nuova sala operatoria e l’ammodernamento di quella già esistente, la stabilizzazione dell’unico medico chirurgo e il ripristino della terapia intensiva con due posti letto. Questi i provvedimenti più importanti annunciati durante l’incontro al quale hanno preso parte anche il sindaco di Guidonia, Domenico Petrini, il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e il presidente della commissione Affari Istituzionali della Regione Lazio, Flavio Cera. Il potenziamento del nosocomio costerà 1 milione e 400 mila euro, fondi coperti dalla Asl Roma 5. "Questa è una giornata del cuore, resa possibile grazie al dialogo e alla concreta collaborazione tra Istituzioni, sindaci e territorio. Perché quando si lavora per la dignità e per dare risposte alle fragilità, non c'è colore politico. La sanità è un valore universale e tutti devono collaborare per questo nobile obiettivo - ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - Oggi ho avuto il piacere di visitare l'ospedale di Subiaco, le cui potenzialità sono altissime e che ha in sé numerose eccellenze. Questa struttura, così come tante altre nel Lazio, per rinascere necessitava di valorizzazione e ampliamento, in sinergia in questo caso con il policlinico Tor Vergata che rompe con la visione dell'ateneo chiuso". (segue) (Rer)