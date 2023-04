Sanità: Rocca visita ospedale di Subiaco, al via potenziamento da 1,4 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo accademico deve aprirsi al territorio e creare con esso forti connessioni. Non possiamo costruire un ospedale in ogni comune, ma dobbiamo assolutamente potenziare quelli presenti. Stiamo studiando la rete ospedaliera laziale. Dobbiamo cambiare indirizzo rispetto a una sanità troppo romanocentrica: devono terminare i viaggi di una o due ore fino a Roma per interventi che potrebbero essere effettuati sui territori. È prioritario razionalizzare, attuando lo studio dei flussi. Stiamo mappando la situazione per capire le reali necessità. In questi giorni - ha proseguito Rocca - la mia preoccupazione sono stati i pronto soccorso e le liste d'attesa. A breve lavoreremo anche per potenziare la rete dei medici di famiglia. Paghiamo lo scotto di una coperta corta. Ma sono tante le azioni che vanno fatte, senza esitazioni, e che potranno far rinascere la sanità laziale. Abbiamo capacità e forza di volontà. Stiamo lavorando affinché, per il termine della legislatura, nessuno sia più costretto dalle province a spostarsi a Roma per ricevere cure. Subiaco, così come le altre città del Lazio, tornerà ad avere tutto quello che serve da un punto di vista sanitario. E non solo", ha concluso Rocca. (segue) (Rer)