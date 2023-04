Sanità: Rocca visita ospedale di Subiaco, al via potenziamento da 1,4 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata estremamente importante per il territorio – ha detto l’assessore Righini - Per la prima volta è stato presentato un progetto di riqualificazione e potenziamento dell’ospedale Angelucci, mentre negli ultimi anni il nosocomio sublacense è stato continuamente ridimensionato e depotenziato al punto da risultare assolutamente carente nel soddisfare le esigenze del vasto territorio montano di cui la struttura dovrebbe essere punto di riferimento. Un ringraziamento va in particolare al presidente Rocca e ai direttori generali Santonocito e Quintavalle per aver dato immediato seguito alle promesse fatte in campagna elettorale e aver dato ascolto al grido dall’allarme dei Sindaci, amministratori e comitati di cittadini dell’area della Valle dell’Aniene che più volte sollecitato interventi per evitare il declassamento di un ospedale che rappresenta l’unica certezza per gli abitanti di un territorio che a causa della conformazione e della distanza dai poli ospedalieri della Capitale risultano penalizzati rispetto ad un diritto alla salute che dovrebbe essere sempre tutelato". (segue) (Rer)