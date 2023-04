Sanità: Rocca visita ospedale di Subiaco, al via potenziamento da 1,4 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del sopralluogo il presidente Rocca e le altre personalità presenti, tra cui sindaci ed amministratori del territorio della Valle dell’Aniene, si si sono spostati presso il Comune di Subiaco, dove all’interno della sala comunale è stato presentato il progetto di potenziamento dell’ospedale di Subiaco elaborato dalla Asl Roma 5 insieme all’Università di Tor Vergata e condiviso con l’amministrazione comunale. Presenti anche il Rettore della Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron ed il direttore generale del policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle che hanno ribadito l'importanza di fare rete non solo tra strutture sanitarie ma con i Comuni ed i medici di medicina generale per la presa in carico del paziente, con particolare attenzione alle fragilità, attraverso i Pdta che si avvieranno con la Asl Roma 5, sul modello già avviato con la Asl Roma 2. "Fare squadra con il Ptv l’Università ed eccellenti professionisti sanitari universitari – ha dichiarato il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito - rappresenta un ottimo punto di partenza perché la contaminazione di modelli organizzativi che stanno dando buoni risultati garantirà una migliore qualità nella assistenza e sicurezza delle cure per i cittadini del nostro territorio" (Rer)