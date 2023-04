Imprese: Fs italiane, programma Emtn aggiornato e ampliato fino a 12 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fs Italiane ha aggiornato ed ampliato il Programma di emissioni obbligazionarie di Euro Medium Term Note Programme (Emtn), quotato alla Borsa valori di Dublino e riservato agli Investitori Istituzionali. L’aumento del plafond per il collocamento di bond da 9 a 12 miliardi di euro finanzierà i programmi di investimento dei business in cui il Gruppo è attivo, secondo le linee guida del nuovo Piano Industriale. Il Programma ha visto confermati i rating a “BBB”, con outlook stabile, da Fitch e da S&P. Dal 2013, data di implementazione dell’Emtn Programme, Fs Italiane ha collocato 20 emissioni obbligazionarie private e pubbliche, di cui in particolare 6 green bond che continueranno ad essere lo strumento di punta nella strategia di Finanza Esg del Gruppo. (Com)