Israele: circa 100 mila manifestanti a Gerusalemme a sostegno della riforma giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa centomila manifestanti si sono radunati nella zona degli edifici governativi, nel centro di Gerusalemme, per esprimere il loro sostegno alla riforma giudiziaria voluta dal governo guidato da Benjamin Netanyahu. Secondo alcuni media locali, la manifestazione sarebbe stata finanziata dal partito di destra Likud, capeggiato da Netanyahu, e dal partito Sionismo religioso. Secondo le stime dell’emittente “Channel 14”, vicina alla destra, i manifestanti sarebbero il doppio, 200 mila. La riforma giudiziaria ha provocato una profonda spaccatura nel Paese, tra chi appoggia il governo e chi teme che possa sovvertire l’ordine democratico. Le proteste contro la riforma della giustizia hanno portato il premier a congelare provvisoriamente il progetto di legge prima delle festività e a intavolare un negoziato. Su Twitter, il primo ministro ha ringraziato i partecipanti. “Sono profondamente emozionato dall’incredibile sostegno (…) a Gerusalemme”. Dal palco questa sera il ministro della Giustizia, Yariv Levin, ha affermato: “La nazione ha votato per una riforma giudiziaria. Sono convinto che si possa raggiungere una soluzione e un accordo. Vogliamo una Corte suprema per tutti”. Nel suo intervento, Levin ha definito “una grande bugia” l’equazione tra la riforma e la dittatura. “Ci viene detto che se passa la riforma, ci sarà una dittatura”, ha aggiunto. “Non c'è bugia più grande di questa. Mostrami una democrazia in cui i consulenti legali prendono le decisioni al posto del governo", ha concluso.(Res)