Imprese: Fiera Milano, Francesco Conci nuovo ad

- Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., si è riunito in data odierna per deliberare in merito all'attribuzione delle cariche sociali in seguito all'Assemblea degli Azionisti che ha, tra l'altro, rinnovato il Consiglio di Amministrazione stesso. Il neocostituito Consiglio di Amministrazione, composto da Carlo Bonomi, Francesco Conci, Ferruccio Resta, Michaela Castelli, Agostino Santoni, Monica Poggio, Regina De Albertis, Paola Annamaria Petrone e Elena Vasco, ha attribuito le cariche sociali sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di Fiera Milano al 31 dicembre 2025. Francesco Conci, già Amministratore Delegato di Fiera Milano Congressi S.p.A. dal 2013 e Direttore Marketing Strategico di Fiera Milano dal 2018 al 2020, è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Fiera Milano. Francesco Conci ha altresì assunto la carica di Direttore Generale di Fiera Milano, in sostituzione di Luca Palermo che ricopriva l'incarico dal 1° gennaio 2021. (segue) (Com)