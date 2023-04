Egitto: l'oro supera i 92 dollari al grammo, l'aumento più alto della sua storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dell'oro continuano a salire sul mercato locale in Egitto, superando per la prima volta la barriera di 3.000 sterline (circa 92 dollari), durante le contrattazioni di oggi, secondo il quotidiano locale "Al Masry al Youm". Il prezzo dell'oro a 24 carati ha toccato le 3.062 sterline al grammo, quello a 21 carati di 2.680 sterline per grammo, mentre quello a 18 carati a circa 2.297 sterline per grammo. Venerdì scorso, l'agenzia di rating del credito Standard & Poor's ha annunciato di aver riconsiderato la sua valutazione sulle prospettive del debito egiziano da "stabile" a "negativo", a causa delle "grandi esigenze di finanziamento esterno". L'agenzia ha giustificato le sue aspettative secondo cui il governo egiziano avrà bisogno di finanziamenti significativi nel 2023 e nel 2024, stimati rispettivamente in 17 miliardi di dollari e 20 miliardi di dollari. (Cae)