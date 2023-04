Usa: rinviata la sentenza contro Jack Teixeira dopo fuga documenti, rimarrà in custodia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice David Hennessy ha rinviato la sentenza sulla permanenza in prigione di Jack Teixeira, il militare statunitense di 21 anni responsabile della recente fuga di centinaia di documenti classificati del Pentagono, per la durata del processo. Durante l’udienza organizzata oggi, per stabilire se l’imputato dovrà rimanere in custodia o meno, il giudice ha affermato di voler sentire “ulteriori argomentazioni” prima di emettere una sentenza a riguardo, senza specificare se convocherà una seconda udienza nel prossimo futuro. (Was)