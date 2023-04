© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione della 80ma edizione degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis.Roma, Casa delle Armi, viale delle Olimpiadi 60 a Roma (ore 11)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al Congresso Nazionale Fidas, Federazione italiana associazioni donatori di sangue.Roma, Best Western Plus Hotel Universo, Sala Annamaria, via Principe Amedeo 5b a Roma (ore 15)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita i recenti lavori di riqualificazione di via di Boccea, dove è stato installato un "cordolo'' per aumentare e garantire la sicurezza stradale. Al sopralluogo partecipano l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, la presidente del Municipio XIII Sabrina Giuseppetti, il presidente della Commissione Lavori pubblici Antonio Stampete e il Responsabile Struttura Territoriale Lazio di Anas Marco Moladori.Roma, via di Boccea 632 presso il centro commerciale Agorà a Roma (ore 16) (segue) (Rer)