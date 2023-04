Egitto: il governo accusa Netflix di contraffazione nel film Cleopatra, "aveva la pelle chiara"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha accusato la piattaforma Netflix di "contraffazione" nel film "La regina Cleopatra", che andrà in onda il 10 maggio prossimo. Il segretario generale del Consiglio supremo delle Antichità in Egitto, Mustafa Waziri, ha dichiarato che l'aspetto di Cleopatra nel film, dove è rappresentata con tratti africani, è "un palese errore e falsificazione della storia egiziana". "Il film è classificato come un film documentario, non un dramma, quindi i responsabili avrebbero dovuto indagare sull'accuratezza e fare affidamento su fatti storici e scientifici per garantire che la storia e le civiltà dei popoli non fossero falsificate", ha detto Waziri. Il funzionario ha aggiunto che esiste un gran numero di statue e monete che raffigurano Cleopatra con la pelle chiara, il naso e le labbra sottili, laddove nel film è raffigurata con la pelle scura.(Cae)