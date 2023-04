Def: Pd, Delmastro in commissione Giustizia, noi usciamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Dopo la giornata nera della maggioranza alla Camera, segnata dal vergognoso scivolone sullo scostamento di bilancio e dalle forzature per porvi rimedio, ci mancava la provocazione di mandare in commissione Giustizia per il governo il sottosegretario Delmastro. Naturalmente una presenza che oggi non potevamo di certo accettare e per questo siamo usciti dall’aula”. Lo dichiarano la responsabile Giustizia Pd Debora Serracchiani e il capogruppo in commissione Federico Gianassi.(Rin)