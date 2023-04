Sudan: Forze armate accettano estensione tregua per altre 72 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate sudanesi (Saf) hanno accettato di estendere la tregua per altre 72 ore, secondo quanto riferiscono in una dichiarazione. Nessun commento in merito è arrivato dalle Forze rapide di supporto (Rsf), le milizie paramilitari sudanesi guidate dal generale Mohamed Hamsan "Hemeti" Dagalo. La tregua annunciata nei giorni scorsi, in scadenza oggi, è stata infranta a più riprese dalle due parti in lotta, con accuse incrociate di violazione del cessate il fuoco.(Res)