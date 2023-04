© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immigrazione illegale è un tema di sicurezza che va affrontato a livello globale. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio informale con i giornalisti nel suo hotel a Londra. “E’ evidente che non lo si può affrontare come singola nazione”, ha detto Meloni.(Rin)