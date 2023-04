Cnel: Renato Brunetta nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Il professor Renato Brunetta si è insediato alla presidenza del Cnel, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro nel corso dell’Assemblea che si è svolta oggi pomeriggio a Roma alla presenza di Tiziano Treu e del segretario generale Francesco Tufarelli. È stato il presidente uscente, Tiziano Treu, a dare l’annuncio della nomina del Professor Renato Brunetta a presidente dell’XI Consiliatura del Cnel che poi ha preso la parola rivolgendosi ai consiglieri presenti nel Parlamentino e a quelli in collegamento. “Daremo piena attuazione al ruolo costituzionale del Cnel, un organo di fondamentale importanza per la democrazia. Ringrazio il presidente Treu e i consiglieri per l’eccellente lavoro sviluppato nella X consiliatura. Valorizzeremo il ruolo di consulenza al Parlamento e al Governo attraverso il coinvolgimento delle forze sociali che sono la vera ossatura del Paese”, afferma Brunetta. (segue) (Com)