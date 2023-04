Usa: sanzioni contro Russia e Iran per detenzione di cittadini statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti del Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) e del reparto di intelligence del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc), insieme a quattro alti funzionari dell’agenzia, per il loro coinvolgimento nell’arresto e nella detenzione illegale di cittadini statunitensi. In una nota, il Tesoro ha spiegato che si tratta del “primo di una serie di round di misure restrittive” tese a “punire” i responsabili della detenzione illegale di cittadini Usa all’estero. (Was)