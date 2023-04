Israele-Usa: capo Comando centrale incontra vertici Difesa, focus su cooperazione e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il capo del comando centrale dell'esercito degli Stati Uniti (Centcom), generale Michael Kurilla, ha incontrato il comandante delle forze di difesa israeliane (Idf), generale Herzi Halevi, in Israele, con cui ha discusso dello sviluppo della cooperazione e del rafforzamento delle relazioni in mare, in aria e a terra. Durante la visita, Kurilla si è recato presso la base delle forze speciali della Marina militare israeliana, ovvero l’unità Shayetet 13. “Stiamo seguendo attivamente i cambiamenti nella regione, con particolare attenzione all'aumento dell'ostilità iraniana e dell'attività terroristica – ha affermato Halevi -. Proprio in questo periodo delicato, c'è una grande importanza nello stretto rapporto tra le Idf e le forze armate statunitensi. Continueremo la cooperazione e l'impegno comune per la sicurezza in Medio Oriente". Secondo una nota stampa diffusa dalle Idf, da parte sua, Kurilla si è detto “profondamente colpito dalla prontezza al combattimento che ho visto qui. Il nostro rapporto militare con Israele rimane incrollabile". Nel corso della giornata il generale statunitense ha incontrato anche il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant. “Le parti hanno discusso dello sviluppo delle sfide regionali, con particolare attenzione alle attività maligne dell'Iran nella regione del Medio Oriente. Ciò include l'aggressione iraniana nello scenario marittimo e la consegna di armi a organizzazioni terroristiche e delegati in Siria, Libano, Iraq, Yemen e nell’intera regione", ha affermato il ministero della Difesa. Inoltre, “il ministro Gallant ha espresso le preoccupazioni dello Stato di Israele in merito ai progressi dell'Iran nel suo programma nucleare".(Res)