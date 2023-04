Debito: Meloni, sono i fatti a dover rassicurare i mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono i fatti a dover rassicurare i mercati. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio informale con i giornalisti nel suo hotel a Londra. "I fatti dicono che questo governo ha lavorato, che i fondamentali dell’economia italiana vanno meglio anche di quelli di altri Paesi che stanno meglio di noi, e i fatti dicono che il premier britannico Rishi Sunak mi ha ringraziato per questo, per la stabilità che garantiamo”, ha detto Meloni. “Mi pare che si veda e si riconosca, chiaramente bisogna andare avanti su questa strada”, ha aggiunto. (Rin)