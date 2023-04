Ucraina: Crosetto, opera diplomazia essenziale per raggiungere pace giusta - foto 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è e continuerà a restare a fianco dell’Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’incontro con il Primo Ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal, in questi giorni in Italia per una serie di incontri istituzionali e per la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. “Siamo e saremo a fianco del popolo ucraino. Continueremo a sostenere Kiev e a lavorare affinché possa tornare alla normalità. È essenziale che la diplomazia continui la sua incessante opera per il raggiungimento di una pace giusta”, ha dichiarato Crosetto. L’importante e cordiale colloquio si è svolto a Palazzo Marina, occasione per rimarcare il supporto dell’Italia al popolo ucraino e per parlare di pace e del futuro del Paese. Crosetto ha auspicato la fine del conflitto e ribadito l'importanza della diplomazia. Shmyhal ha ringraziato l’Italia per il supporto e il sostegno fornito, in particolare per la formazione e l’addestramento dei militari ucraini. (Res)