Pnrr: Meloni, spenderemo i soldi nei tempi e sulle priorità necessarie

- “Sul Pnrr credo che ci sia un po' di confusione: spenderemo i soldi e voglio che sia chiaro”: lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio informale con i giornalisti nel suo hotel a Londra. “Il lavoro che stiamo facendo è determinato a spendere quelle risorse nel migliore dei modi. Il problema che abbiamo posto è che si rischiava di spendere quelle risorse non in tempo o nelle misure giuste”, ha detto Meloni. Agiremo “per spendere il Pnrr nei tempi e sulle priorità necessarie, ma non è un fatto che può essere raccontato come un elemento di debolezza ma di forza. Siamo interessati a farlo meglio”, ha detto Meloni. (Rin)