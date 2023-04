Imprese: Iren, Standard & Poor’s alza il rating del gruppo a BBB

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia di rating Standard & Poor’s ha comunicato oggi la revisione al rialzo del rating per il merito di credito a lungo termine del Gruppo Iren portandolo a “BBB” Outlook “Stable” dal precedente “BBB-” Outlook “Positive”. Lo stesso rating è attribuito anche al debito senior non garantito. “Un risultato molto importante – ha affermato Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren – ottenuto grazie alla disciplina finanziaria mantenuta dal Gruppo nel realizzare l’elevato volume di investimenti, che nel 2022 è stato di circa 1.5 miliardi di euro (investimenti lordi +56 per cento vs 2021). I positivi risultati dello scorso esercizio (EBITDA ordinario a 1.06 miliardi di euro +6,4 per cento vs 2021), ottenuti in un contesto di elevata complessità, hanno confermato l’efficacia della strategia del Gruppo, che ha come principali obiettivi la crescita nelle energie rinnovabili, il rafforzamento della leadership nell’economia circolare e la crescita nelle attività regolate. Tali elementi sono stati espressamente apprezzati dall’agenzia di rating, insieme alla credibilità dimostrata di saperli realizzare preservando gli equilibri finanziari”, ha concluso. (Rpi)