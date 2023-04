Sanità: Savo (Fd'I Lazio), nessun blocco assunzioni ma nuova organizzazione servizi per evitare disavanzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è nessuno blocco assunzionale nella sanità del Lazio "ma il temporaneo obbligo a chiedere autorizzazione alla Regione Lazio. La determina del 18 aprile, dice che va richiesta autorizzazione regionale per le stesse , cosa che le Asl stanno facendo con repentina risposta dalla Regione Lazio, come sta accadendo per la Asl di Frosinone". Lo dichiara in una nota, Alessia Savo, consigliere regionale di Fd'I, presidente della commissione Sanità, a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Sara Battisti, consigliere regionale del Pd. "La determinazione regionale mi sembra un atto coerente e temporaneamente necessario, nell'attuale fase di insediamento che vede la Regione Lazio impegnata in un'attenta analisi sia delle Risorse economico-finanziarie che umane e del loro utilizzo nelle aziende sanitarie, tenendo conto della difficile situazione ereditata dalla precedente amministrazione che ci ha consegnato oltre 200 milioni di sforamento sul bilancio e che purtroppo, peseranno sul futuro - aggiunge Savo -. Quello che abbiamo trovato è un'organizzazione dei servizi sanitari che se non modificata, ci porterebbe a più di 600 milioni di euro di disavanzo per il 2023. Mi meraviglio che questo iter, inno alla trasparenza ed alla linearità, dagli scopi ben comprensibili, provochi certe preoccupazioni nei colleghi del Pd. Ciò che è coerente con la spesa e l’ottimizzazione delle risorse verrà autorizzato, ciò che merita chiarimenti, è giusto che ne abbia", conclude Savo. (Com)