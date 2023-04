Ue: Meloni sul Mes, nella sua struttura attuale non verrebbe utilizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun Paese europeo è interessato a utilizzare il Mes nella sua struttura attuale: “ha senso mantenere di fondi bloccati in uno strumento che nessuno utilizza?” Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio informale con i giornalisti nel suo hotel a Londra. “Indipendentemente dal tema ratifica, siamo consapevoli che il Mes – in un momento in cui tutti hanno bisogno di risorse in Europa – nessuno lo utilizzerebbe? E ha senso mantenere decine di centinaia di miliardi fermi in uno strumento che nessuno utilizza?”, si chiede Meloni, aggiungendo che “magari questi fondi potrebbero essere utilizzati per altre risorse”. (Rin)