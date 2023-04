Campidoglio: Celli, Assemblea capitolina approva rendiconto gestione Roma Capitale per 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi altra intensa giornata al servizio della città. L'Assemblea capitolina ha approvato il rendiconto della gestione di Roma Capitale per il 2022. Così su Facebook la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Ringrazio l'assessora al Bilancio Silvia Scozzese che, nel corso della sua relazione introduttiva, ha sottolineato come il Comune di Roma sia un ente in equilibrio che non produce deficit e che, al tempo stesso, con le misure adottate sia migliorata la capacità di riscossione. Un risultato dunque positivo che fotografa la bontà dell'azione amministrativa che è stata messa in campo dal nostro insediamento. Grazie anche alla Commissione Bilancio, alla Giunta capitolina, agli uffici e ai colleghi consiglieri capitolini per aver contribuito con responsabilità e spirito costruttivo all'approvazione di questo provvedimento", conclude.(Com)