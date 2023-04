Imprese: Mimit, incontro con vertici di Jsw Steel Italy di Piombino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto oggi il tavolo per la vertenza di Piombino, presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto e alla presenza dell’azienda, delle istituzionali locali e delle organizzazioni sindacali. Il sottosegretario Bergamotto durante la riunione ha chiarito che il “Mimit non è disposto a concedere ulteriore finanza pubblica se persiste questo quadro di incertezza industriale, che si trascina dal 2018, e senza impegni precisi da parte del gruppo industriale indiano” e ha ricordato che le nuove commesse in ballo rimangono comunque condizionate all’attuazione di detto piano. Nel corso dell’incontro, infatti il vicepresidente di Jsw Marco Carrai, collegato da remoto, aveva illustrato il piano di investimento sui laminatoi – trano rotaie e treno vergella – preannunciando l’imminente presentazione della domanda di Contratto di sviluppo. Per quanto riguarda la produzione di acciaio, aveva inoltre confermato l’intenzione di realizzare un forno elettrico da 3 milioni di tonnellate di acciaio subordinata a un massiccio sostegno pubblico per il finanziamento di un Dri. Al termine dell’incontro il Sottosegretario ha affermato di voler continuare l’analisi del piano industriale con tutti i soggetti interessati, ribadendo che il Piano sarà valutato nella sua interezza. Il progetto deve includere anche tutti gli altri aspetti, per esempio il tema delle bonifiche ricordato dal Sindaco, che aprirebbe alla possibilità di nuovi investimenti nel campo dell’energia sostenibile. (Com)