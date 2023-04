Imprese: NextChem acquisisce Catc, un'innovativa tecnologia di riciclo chimico della plastica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa acquisizione aggiunge un altro importante tassello all'esecuzione della strategia di Maire, che individua nell'espansione del portafoglio di tecnologie sostenibili di NextChem un driver di crescita fondamentale nei prossimi 10 anni. Il prezzo della quota del 51 per cento acquisita da NextChem è pari a 6,12 milioni di euro, di cui 4,12 milioni di euro pagati in data odierna e 2,0 milioni di euro da corrispondersi entro 36 mesi al verificarsi di determinate condizioni. I soci NextChem e Biorenova hanno effettuato in data odierna un aumento di capitale pari a 2,2 milioni di euro ed hanno altresì sottoscritto un finanziamento soci di ulteriori 2,0 milioni di euro, da erogarsi entro 12 mesi dalla data odierna a supporto degli investimenti previsti, compresa la realizzazione del primo impianto industriale. I ricavi di MyRemono sono previsti crescere progressivamente dal 2025 fino a raggiungere un importo cumulato di 30 milioni di euro entro il 2028. Dopo questo periodo, il fatturato atteso è di circa 15-20 milioni di euro all'anno, con un margine Ebitda a regime pari a circa il 40 per cento. (Com)