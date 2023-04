Sanità: infezioni correlate all'assistenza. Andreoni (Associazione Fulop), è la pandemia dei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’antibiotico-resistenza e le infezioni correlate all’assistenza (Ica) costituiscono la vera grande pandemia dei prossimi anni. In Italia si calcolano circa 11mila decessi l’anno per le infezioni da germi multi-resistenti. L’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) prevede nel 2050 circa trenta milioni di decessi in tutto il mondo, e costituisce la causa maggiore di vittime in ambito sanitario”. E’ l’allarme lanciato Massimo Andreoni, presidente del Comitato scientifico dell’associazione Fulop e professore emerito di Malattie Infettive dell’Università di Tor Vergata, nel corso del convegno “Infettivologia all’ombra del Vesuvio” promosso da Nicola Coppola, direttore Malattie Infettive dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Ivan Gentile, docente di Malattie infettive presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, che si è svolto a Napoli presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo. “E’ necessario affrontare questa emergenza attraverso una visione globale di sanità sia all’interno delle strutture ospedaliere – ha proseguito il professor Andreoni – ma anche attraverso una capillare informazione e formazione dei cittadini indirizzati verso un corretto uso degli antibiotici, evitandone l’abuso e soprattutto l’uso improprio. E’ una sfida che si vince solo se affrontata con un lavoro di squadra seguendo la regola delle buone prassi nella vita di tutti i giorni”. (segue) (ren)