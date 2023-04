Sanità: infezioni correlate all'assistenza. Andreoni (Associazione Fulop), è la pandemia dei prossimi anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il contrasto alle Ica e un utilizzo corretto degli antibiotici comporta un risparmio economico di assoluto rilievo per il comparto sanitario – ha aggiunto Raffaele Di Monda presidente dell’associazione Fulop – non solo a livello nazionale ma anche europeo e mondiale. Secondo stime recenti una singola infezione ospedaliera ha un costo aggiuntivo tra i 7mila e i 9mila euro per il prolungarsi delle degenze dei pazienti colpiti come evidenziato dalla ricerca 'Burden economico delle infezioni ospedaliere in Italia', realizzata dalla Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata. Numeri che impongono l’adozione di misure urgenti per arginare il fenomeno”. (ren)