Regno Unito-Italia: Meloni e Sunak siglano memorandum per rafforzare dialogo e cooperazione

- Rafforzare il dialogo e la cooperazione strategica tra Italia e Regno Unito in piena coerenza e complementarità con l'adesione italiana all'Ue. È l’obiettivo, stando a quanto si apprende, di un memorandum d’intesa firmato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, in occasione della visita bilaterale del premier Meloni a Londra. La firma di un accordo sulla cooperazione bilaterale corona l’ottimo stato delle relazioni fra le due nazioni e rilancia il dialogo strategico a tutto tondo con un partner e alleato chiave come il Regno Unito, soprattutto alla luce delle molteplici sfide a livello globale, in particolare la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza e ai valori comuni. L’intesa mette a sistema iniziative congiunte in ambiti di collaborazione prioritari (sicurezza e difesa, energia, clima e ambiente, migrazione, economia, scienza e innovazione) e permette di consolidare le ampie convergenze con Londra sul piano internazionale. Italia e Regno Unito sono uniti da una storica amicizia oltreché da forti legami economici e condividono una visione comune su molte questioni internazionali a partire dal forte impegno per la sicurezza e la stabilità dell’Europa, dell’euroatlantico e della più ampia comunità internazionale attraverso un approccio multilaterale con al centro le Nazioni Unite.(Rin)