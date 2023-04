Roma: assessore Turismo, auguri di pronta guarigione a guida caduta al Gianicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo un augurio sincero di pronta guarigione alla guida turistica romana che è rimasta vittima del brutto incidente al Gianicolo mentre era impegnata a raccontare la Grande Bellezza di Roma a un gruppo di studenti in visita in città". Lo dichiara, in una nota, l'assessore al Turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. "L'auspicio è che grazie alle cure dei sanitari possa tornare quanto prima al suo lavoro e alla sua passione per la divulgazione dell'arte e della storia di Roma", conclude Onorato. (Com)