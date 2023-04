San Siro: Uva (Uefa), c’è bisogno di una nuova generazione di impianti, siamo fermi agli anni ‘90

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i requisiti minimi necessari dello stadio di San Siro “faccio un discorso generale sull’impiantistica. C’è bisogno di una nuova generazione di impianti, noi ci siamo fermati agli anni ’90, abbiamo costruito già negli anni ’90 degli impianti di per sé già obsoleti, quindi probabilmente c’è bisogno di studiare quello che fanno gli altri, adattare il modello stadio al contesto – perché lo stadio deve parlare alla comunità – e poi trovar la dimensione e investire. Bisogna investire sugli stadi, i giovani, il calcio femminile. Oggi sono un investimento che produce benessere non solo per la società, ma anche per la comunità”. Lo ha dichiarato ai giornalisti Michele Uva, direttore di Social & Environmental Sustainability della UEFA, a margine dell’incontro tenutosi all’Università Bocconi intitolato “Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità”. La tendenza in giro per l’Europa “è che ogni squadra ha il suo stadio. A Londra ci sono sette stadi moderni, nuovi, ogni squadra ha il suo stadio. Il Bayern Monaco ha costruito il suo. Nelle città dove ci sono due squadre, come Madrid, ci sono due stadi. Quando dico di studiare quello che fanno gli altri e capire qual è il modello vincente, probabilmente la risposta è nell’analisi degli investimenti di queste squadre”, ha concluso Uva (Rem)