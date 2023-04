Imprese: UnipolSai, Assemblea approbva bilancio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea degli Azionisti di UnipolSai S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio d’esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione. L’Assemblea ha inoltre approvato le ulteriori proposte formulate in proposito dal Consiglio di amministrazione e, in particolare, la distribuzione di dividendi per complessivi 452,7 milioni di euro, nella misura di euro 0,16 per ciascuna azione ordinaria avente diritto. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2023, con data stacco cedola a partire dal 22 maggio 2023 e con data di legittimazione a percepire il dividendo stesso (record date) il 23 maggio 2023. (Rin)