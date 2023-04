Def: conferenza capigruppo Camera riconvocata alle 18:45

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza dei capigruppo della Camera, convocata subito dopo le 17, è stata riconvocata oggi, alle 18:45, per valutare il da farsi in seguito alla bocciatura, da parte dell'Aula di Montecitorio, della risoluzione della maggioranza sulla Relazione del governo al Parlamento sullo scostamento di bilancio, per la cui approvazione era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, pari a 201. I sì alla risoluzione sono stati, infatti, solo 195. La mancata approvazione della risoluzione ha precluso di passare alla votazione del Documento di economia e finanza 2023. (Rin)