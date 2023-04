© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pronti. Per non avere i numeri alla Camera e non approvare lo scostamento di bilancio del Def”. Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico Alessandro Zan. “Dopo poco più di sei mesi – ha proseguito –, il governo va sotto in uno dei provvedimenti chiave per il Paese. Un fallimento che dimostra tutta l'incapacità della maggioranza e dell'esecutivo". (Rin)