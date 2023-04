Veneto: progetto River Eye per contrastare plastica nei fiumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all'Ambiente ha presentato un progetto all'avanguardia per monitorare e quantificare i rifiuti regionali per cui la Giunta ha stanziato 51 mila euro. "In Veneto la plastica ha le ore contate. In questa direzione va l'importante iniziativa promossa dalla nostra Regione grazie alla collaborazione con l'associazione no profit Plastic Free – ha spiegato l'assessore -. Tonnellate di rifiuti, in particolare di plastica, arrivano in mare attraverso i fiumi; la plastica, anche col passare del tempo, non sparisce del tutto, ma rimane presente nel nostro ambiente in microframmenti sempre più piccoli, fino a trasformarsi in microplastiche che rischiano di essere ingerite dai pesci e dai crostacei per poi arrivare sulle nostre tavole. La plastica è dannosissima sia per la salute dell'ambiente che per la nostra. Di fronte a questo problema, che è mondiale, la nostra Regione, oltre alla sensibilizzazione sui corretti comportamenti da seguire, decide di fare di più in maniera efficace e ci mette la faccia con un progetto innovativo e tecnologicamente moderno che intanto riguarderà quattro fiumi (Piave, Bacchiglione, Canalbianco, Po), i comuni di Eraclea, Adria, Correzzola e Ficarolo (dove è già stato sperimentato il nuovo monitoraggio). In Veneto si fa strada il "River Eye". "I sorvegliati speciali saranno i nostri fiumi che verranno monitorati costantemente per circa un anno grazie a River Eye, un sistema avanzato utile per raccogliere dati sui detriti fluviali. Questa strumentazione utilizza centraline di alta qualità, che vengono installate su posti strategici come ponti, moli e banchine, e che servono a quantificare i rifiuti flottanti. Tale metodologia permette poi anche di attivare lo step successivo con impianti di raccolta (River Cleaner)" ha poi aggiunto Bottacin. "I rifiuti galleggianti, soprattutto rappresentati dalla plastica, sono un male del nostro secolo. E' fondamentale educare le nuove generazioni affinché facciano il meno uso possibile della plastica. Dobbiamo agire presto e uniti per contrastare una situazione che sta diventando di emergenza" ha poi concluso. (Rev)