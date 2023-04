Def: Paita (Az-Iv), inadeguato e senza visione, voto negativo a risoluzione maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Confermiamo il voto convintamente negativo sulla risoluzione della maggioranza che riassume e riepiloga lo strumento del Def che reputiamo inadeguato ma soprattutto senza alcuna visione strategica". Lo ha dichiarato la presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita, in aula a palazzo Madama, intervenendo durante le dichiarazioni di voto sul Def. "Confermiamo il nostro profilo di opposizione, di forze politiche, Azione e Italia Viva, che tifano sempre per il paese e cercano di fare proposte. Ma non possiamo esimerci – ha sottolineato – da una critica dura e severa a quanto fatto dal governo in questi mesi”. "Si profila una crescita bassissima, senza riduzione del debito e senza investimenti. All'epoca di Draghi la crescita c'è stata, quindi la propaganda è a zero", ha proseguito Paita. "A questo – ha aggiunto – si associa la discussione di ieri, nella quale la maggioranza ha detto in maniera cristallina di non essere capace di spendere le risorse del Pnrr. C'erano delle criticità ma, anziché affrontarle il primo giorno, il governo le ha prese in mano dopo sei mesi”. “Non spendere quelle risorse – ha avvertito Paita – sarebbe una grande sconfitta, una grande resa per l'Italia". (Rin)