Farnesina: seconda riunione del 2023 della task force minori contesi

- Seconda riunione del 2023 della task force minori contesi presieduta dalla Direzione generale per gli italiani all’estero con la consueta partecipazione di funzionari dei dicasteri dell’Interno e della Giustizia.Alla Farnesina sono stati esaminati nuovi dossier di sottrazioni internazionali di minori, fenomeno in costante crescita. Solo nei primi quattro mesi dell’anno il ministero degli Affari esteri ha registrato 48 nuovi casi (di cui 27 in Europa, 11 nelle Americhe, 4 nell’area del Mediterraneo e del Medio Oriente, 4 in Asia e 2 in Africa), rispetto ai 41 del medesimo periodo del 2022, ai 23 del 2021 e ai 25 del 2020. Con i dicasteri coinvolti è stato fatto il punto anche sull’applicazione del nuovo Regolamento Ue in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale, in vigore dall’agosto 2022. (Res)