Golfo: Iran, pasdaran confermano il sequestro della petroliera Advantage Sweet

- Il sequestro della petroliera Advantage Sweet, battente bandiera delle Isole Marshall, da parte della Marina dei Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) mentre si trovava nelle acque internazionali del Golfo dell'Oman, segue lo scontro, risalente alla scorsa notte, tra una nave sconosciuta e una nave iraniana nel Golfo Persico. Lo ha dichiarato l'agenzia di stampa iraniana "Irna", secondo cui, lo scontro tra le due navi aveva causato la scomparsa e il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio. In seguito, la nave aveva cercato di allontanarsi ma la Marina era riuscita a riportarla verso le acque iraniane. Un comunicato stampa della quinta flotta degli Stati Uniti aveva riferito che la Marina dei Guardiani della rivoluzione iraniana aveva sequestrato la petroliera Advantage Sweet nel Golfo dell'Oman. "Le azioni dell'Iran sono contrarie al diritto internazionale e minano la sicurezza e la stabilità regionale. Il governo iraniano deve immediatamente rilasciare la petroliera", si legge nel comunicato. Inoltre, le azioni dell'Iran contro le navi e "l'interferenza con il diritto alla navigazione in acque internazionali rappresentano una minaccia alla sicurezza marittima e all'economia globale", prosegue la nota. Negli ultimi due anni, l'Iran "ha sequestrato senza base legale almeno cinque mercantili in Medio Oriente".(Res)