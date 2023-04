Campidoglio: ok in Aula a rendiconto bilancio 2022, migliora risultato per 300 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dall'Assemblea capitolina il rendiconto di bilancio del Campidoglio per il 2022. Il rendiconto si chiude con un miglioramento del risultato di amministrazione per circa 300 mila euro rispetto al 2021, pari a oltre 7,1 miliardi di euro complessivi. Inoltre, il documento registra un miglioramento nelle riscossioni e riduce il debito di circa il 12,5 per cento rispetto al 2021. Si accorcia anche il periodo di ritardo nei pagamenti. Il rendiconto(Rer)