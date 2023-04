Sudan: l'ospedale di Emergency fuori Khartum è operativo, nello staff medico 7 italiani insieme ai sudanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale di cardiochirurgia di Emergency a Khartum riesce per il momento ad operare in condizioni di "relativa tranquillità", senza interruzioni di acqua o elettricità, grazie ad uno staff medico di sette italiani e di circa 30 sudanesi. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Elena Giovanella, anestesista responsabile della terapia intensiva del Centro Salam di cardiochirurgia di Emergency, struttura situata circa 30 chilometri a nord della capitale. "La situazione nei dintorni dell'ospedale è tranquilla, non ci sono combattimenti intorno", racconta Giovanella, rimasta in Sudan insieme agli altri sei italiani operativi al centro dopo l'ultima operazione di evacuazione portata a termine dalla Farnesina lo scorso 25 aprile. Il contesto in cui opera l'ospedale è quello di un'area "molto povera, con fattorie" ma lontana da obiettivi strategici come accade a chi opera sotto attacco nel centro di Khartum, dove "non c'è acqua ed elettricità da giorni ed è anche molto difficile procurarsi cibo", spiega il medico, ricordando che nel rispetto dei principi di autosufficienza cercati da Emergency l'ospedale dispone di un suo pozzo per l'acqua e di generatori per l'elettricità, elementi che hanno senza dubbio permesso alla struttura di continuare ad operare in condizioni potenzialmente complicate. Il lavoro di ogni giorno è reso possibile anche dal sostegno dello staff medico locale: "non siamo soli, il personale medico sudanese lavora quotidianamente con noi e dorme in ospedale, ci siamo organizzati per tenere aperta la struttura" nel caso in cui la situazione per le strade dovesse peggiorare anche nella zona del centro Salam, spiega il medico. (segue) (Res)